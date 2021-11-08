Тела погибших в авиакатастрофе Ан-12 под Иркутском, вывезут за счет собственника самолета

Тела погибших в авиакатастрофе с Ан-12, под Иркутском, вывезут за счет собственника самолета. Фото: прокуратура Иркутской области

Тела погибших членов экипажа самолета Ан-12, который разбился под Иркутском вечером, 3 ноября, вывезут за счет собственника самолета. Об этом рассказал представитель белорусской авиакомпании «Гродно» Анатолий Ларин, которой принадлежал разбившийся грузовой самолет. Известно, что тесты ДНК всех родственников погибших доставят в Иркутск 11 ноября для генетической экспертизы

Напомним, самолет Ан-12 выполнял рейс Якутск-Иркутск и упал в трех километрах от городского аэропорта. На борту находилось семь человек экипажа и еще двое пассажиров, все они погибли. Среди них были граждане России, Украины и Белоруссии.

- Найдены все бортовые устройства регистрации, внешне они в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Их отправили на дешифровку в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета.

Тем временем, аварийные работы на месте авиакатастрофы завершены, фрагменты разбившегося самолета сейчас хранятся в ангаре иркутского аэропорта Иркутск для дальнейшего расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диспетчер рассказал о последних секундах полета Ан-12, разбившегося под Иркутском (Подробности)

Обломки самолета Ан-12 продолжают вывозить с места крушения под Иркутском (Подробности)