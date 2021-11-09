До +5 потеплеет в Иркутске 9 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 9 ноября будет без осадков. А днем уличные термометры покажут плюсовые значения. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре сегодня переменная облачность, ветер дует юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, - говорят синоптики. – Температура воздуха днем ожидается +3… +5 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, нормальное, составляет 730 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 9 ноября будет особо неблагоприятной в западных и северных районах, там дует ветер до 15-18 м/с, ожидается снег и метели.

В остальных территориях скорость воздушных потоков составляет 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Небольшие осадки также ожидаются в северо-восточных районах. Днем в Приангарье +2…+7, при натекании облаков -1…-6.