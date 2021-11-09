Сказку «Аленький цветочек» покажут в Театре народной драмы Иркутска 14 ноября. Фото предоставлено Театром народной драмы г. Иркутска

Историю, которая убеждает нас в том, что внешность – далеко не основное достоинство человека. Нас определяют наши намерения, чувства и, конечно, поступки. Спектакль, который показывает, что в человеке важнее внутренний мир, приготовили для юных иркутян актеры Театра народной драмы. Музыкальная сказка «Аленький цветочек» будет интересна зрителям старше 6 лет.

- «Аленький цветочек» – красивый, волшебный и добрый музыкальный спектакль о безоговорочной преданности и любви, которые побеждают обман и зло, - рассказывают в театре. - Главная героиня Настенька доказывает, что самое важное скрыто внутри.

Сказка Сергея Аксакова - это еще одна вариация сюжета на тему "красавица и чудовище". Впервые произведение увидело свет в 1858 году, когда было напечатано приложением к книге-автобиографии "Детские годы Багрова-внука". Продолжительность постановки в Иркутске 70 минут.

"Аленький цветочек" : где и когда

Иркутский театр народной драмы, ул. Мухиной, 13А

14 ноября, 14.00

Цена билета: 200 руб.