Лауреат конкурса Чайковского Константин Емельянов выступит в филармонии Иркутска

Пианист даст в нашем городе два концерта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ему рукоплескал пианист Денис Мацуев. В 2019 году Константин Емельянов взял одну из премий XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского, в состав жюри которого тогда входил и наш земляк, народный артист России.

Конкурс Чайковского - из престижных турниров в классической музыке. Конкуренция была высока, приехали больше 200 музыкантов из 35 стран и талантливого исполнителя заметили. Покорять музыкальный олимп пианист из Краснодара начал гораздо раньше. Занятия музыкой входили в его расписание с 5 лет, к моменту своего трогательного выступления в Москве Константин уже был лауреатом конкурсов в Китае, России и дважды в Италии.

- В Иркутске Константин даст два концерта: 11 ноября исполнит следующие произведения: Сюита для клавесина Соль мажор Жана-Филиппа Рамо, три пьесы из балета «Любовь - волшебница» Мануэля де Фалья, «Времена года» Петра Чайковского, - рассказали в Иркутской филармонии. – 13 числа в программе концерт для фортепиано с оркестром Роберта Шумана и Симфония № 4 Богуслава Мартину.

Константин Емельянов в Иркутске: где и когда

Иркутская областная филармония, ул. Дзержинского, 2

11 ноября, 18.30; 13 ноября, 18.00

Цена билета: 600 руб.