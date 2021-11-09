826,7 тысяч жителей Иркутской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 9 ноября первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 826 757 жителей Иркутской области. Еще 601 115 человек прошли полную вакцинацию от коронавируса. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

– Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить около полутора миллиона человек (1 437 923), – сообщает штаб.

Наибольшее количество вакцинированных жителей отмечается в Иркутске: первый компонент препарата получили больше 275 тысяч жителей, второй компонент поставили около 199,5 тысяч.

Второе место по количеству вакцинированных занял Братск, где привито больше 71 тысячи человек первой составляющей вакцины, и 51,5 тысяч второй.

Наименьшее количество привитых отмечается в таких районах, как Катангский, Мамско - Чуйский, Казачинско - Ленский, Качугский, Киренский и Бодайбинский.

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