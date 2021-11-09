16-летнюю девушку сбила на пешеходном переходе водитель «Тойоты» в Шелехове

16-летняя девушку сбила на пешеходном переходе водитель «Тойоты» в Шелехове Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 8 ноября в Шелехове произошло ДТП, в котором пострадала школьница. 49-летняя женщина за рулем «Тойоты» сбила 16-летнюю девушку, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка госпитализировали в больницу с травмами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С начала года на дорогах Приангарья в дорожно-транспортных происшествиях с участием детей-пешеходов 3 ребенка погибли и 134 получили травмы. Из них на пешеходных переходах были травмированы 50 несовершеннолетних, - отмечают в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей обсудить с детьми безопасные маршруты до школы, магазинов и других мест, где они часто бывают. Также водителей просят помнить об обязательном снижении скорости в районе "зебры". При этом пешеходам стоит точно убедиться в отсутствии движущихся машин перед тем, как начать переходить дорогу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ангарчанин во время ссоры скинул своего знакомого с балкона третьего этажа. От полученных травм 35-летний мужчина умер в больнице. (подробности)

"Черных" лесорубов задержали полицейские во время рейда под Иркутском. У мужчин не было разрешительных документов на заготовку сухостоя. (подробности)