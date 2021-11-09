В Черемхово 10 ноября будет ограничено движение через железнодорожный переезд Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

10 ноября в Черемхово Иркутской области будет заблокировано движение через железнодорожный переезд. На 5049 км участка Черемхово-Забитуй Восточно-Сибирской железной дороги будут проводиться ремонтные работы. Переезд будет заблокирован с 14:00-17:00 по местному времени. Информацию предоставила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

– Движение транспортных средств через переезд будет ограничено с 14:00 до 17:00 местного времени, – уточняется в письме.

В связи с проведением восстановительных работ, для автомобилей предусмотрен альтернативный путь проезда, а именно: через ул. Аэродромную, далее через ул. Путейскую и ул. Волочаевскую.

Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги просят автомобилистов и других участников движения отнестись с пониманием к проводимым ремонтным работам, а также учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

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