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Общество9 ноября 2021 10:37

Расписание работы паромной переправы изменилось на Ольхоне

Вместо парома «Дорожник» будет работать паром «Ольхонские ворота»
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Расписание работы паромной переправы изменилось на Ольхоне

Расписание работы паромной переправы изменилось на Ольхоне

Фото: Яна ЛИСИНА

С 1 ноября 2021 года изменено расписание работы паромной переправы на Ольхон, вместо парома «Дорожник» будет работать паром «Ольхонские ворота». Также перевозки на остров совершает «Семен Батагаев». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Расписание действительно с 1 ноября до наступления ледостава, но не позднее 31 декабря, - отмечают в пресс-службе правительства Приангарья.

Расписание актуально с 1 ноября до наступления ледостава.

Расписание актуально с 1 ноября до наступления ледостава.

Напомним, чтобы посетить Прибайкальский национальный парк, частью которого является и остров Ольхон, нужно платное разрешение - 150 рублей для гостей региона и 75 рублей для жителей Прибайкалья. Получить разрешение можно по электронной почте, в отделе туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» или в островном лесничестве в поселке Хужир, прямо на острове.

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