В Ангарске расселят жителей дома, признанного аварийным 8 лет назад Фото: БОРЗОВ Денис

В Ангарске расселят жителей дома, признанного аварийным 8 лет назад. Требование прокуратуры поддержал суд. Установлено, что администрация признала жилье непригодным еще в 2013 году, однако с того момента люди так и не получили новых квартир. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Это является нарушением наймодателем условий договора социального найма, поскольку занимаемое жилое помещение не было пригодным для постоянного проживания, не отвечало установленным техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, - рассказали в ведомстве.

Ангарский городской суд требования прокурора удовлетворил, на администрацию Ангарского городского округа возложена обязанность предоставить семье, живущей в аварийном доме, квартиру равнозначную прежней. Также жилье должно отвечать всем установленным санитарным и техническим требованиям.

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