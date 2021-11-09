Качество и безопасность мяса проверят в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области начинается плановая проверка качества и безопасности мяса, а также другой продукции животного происхождения. Информацию о старте месячника передала пресс-служба правительства Иркутской области.

– Рейды проводятся для обеспечения качества и безопасности продукции животного происхождения. На территории региона будет организована работа по выявлению незаконной продажи, также будет осуществляться контроль за соблюдением требований законодательства при реализации мясной продукции, – сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Проверка будет производиться с 11 ноября по 10 декабря текущего года. В этот период будет работать горячая линия для жителей Приангарья, по которой можно будет связаться со специалистами службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. Звонок по фактам продажи некачественного и испорченного мяса, а также любой продукции животного сырья будет доступен в будние дни с 9:00-13:00, с 14:00-18:00.

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