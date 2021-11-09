Более 13% среди заболевших COVID-19 в Братске составляют дети
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Братске дети болеют и болеют сильно. На сегодняшний день в этом городе дети составляют больше 13% от общего числа заболевших. Об этом накануне сообщили на сайте администрации города.
- В Братске сейчас от коронавируса в госпиталях и амбулаторно лечат 2899 человек, - сообщает мэрия Братска. - На самоизоляции находится еще 4544 человек.
Всего с начала пандемии в этом городе было лабораторно подтверждено 7836 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Болезнь унесла жизни более 860 братчан, поэтому сибиряков просят не рисковать своим здоровьем, пройти вакцинацию. В Братске первым компонентом вакцины привились больше 71 тысяч человек, вторым – больше 51 тысячи.
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