Более 13% среди заболевших COVID-19 в Братске составляют дети Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске дети болеют и болеют сильно. На сегодняшний день в этом городе дети составляют больше 13% от общего числа заболевших. Об этом накануне сообщили на сайте администрации города.

- В Братске сейчас от коронавируса в госпиталях и амбулаторно лечат 2899 человек, - сообщает мэрия Братска. - На самоизоляции находится еще 4544 человек.

Всего с начала пандемии в этом городе было лабораторно подтверждено 7836 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Болезнь унесла жизни более 860 братчан, поэтому сибиряков просят не рисковать своим здоровьем, пройти вакцинацию. В Братске первым компонентом вакцины привились больше 71 тысяч человек, вторым – больше 51 тысячи.

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