Более шести километров тепловых сетей построено и отремонтировано в Иркутске в 2021 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше шести километров тепловых сетей построено и отремонтировано в областном центре в этом году. Если приводить точные цифры, то заменило 5.3 километра, построили 1.4 километра. В 2021 году подключить к коммуникациям удалось 17 объектов. Сумма, вложенная инвестором, составила 460 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Также в областном центре за время строительного сезона отремонтированы теплосети в м-не Приморский, на улицах Ленина, Пискунова, Ядринцева, Декабрьских Событий, - отметили в мэрии.

Работы по строительству сетей продолжатся и в следующем году. В планах – новый тепловой луч вдоль улицы Баррикад и прилегающих территорий, теплосеть до м-на Зеленый.

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