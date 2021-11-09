Стратегию развития Иркутской области до 2036 года рассмотрят в первом чтении.

Проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года рассмотрит Законодательное Собрание региона в первом чтении 17 ноября. Затем начнется работа над поправками в законопроект в рамках второго чтения. Об этом стало известно на первом заседании Стратегического совета, которое состоялось 9 ноября.

- Совет создан для того, чтобы упорядочить процесс работы над Стратегией. Этот важный документ необходимо сделать более эффективным, - сказал спикер ЗС Александр Ведерников, открывая заседание.

Стратегический совет – это консультативно-совещательный орган, который создается, чтобы обеспечить взаимодействие между Заксобранием и правительством области по вопросам Стратегии социально-экономического развития региона. В состав Совета вошли 24 эксперта.

Как рассказала министр экономразвития Иркутской области Наталья Гершун, в стратегии выделены четыре приоритета: накопление и развитие человеческого капитала, создание комфортного пространства для жизни, сохранение уникальной экосистемы и экономический рост и эффективное управление.

- Большую часть работы над Стратегией мы провели совместно с областным парламентом, прошло согласование в Минэкономразвития России. Ждем предложений от экспертного сообщества, - отметил первый замгубернатора - председатель правительства региона Константин Зайцев.