Опубликован указ губернатора Иркутской области о расширении и продлении действия QR-кодов

Опубликован указ губернатора Иркутской области о расширении и продлении QR-кодов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Указ губернатора Иркутской области о внесении изменений, вызванных ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, появился на официальном интернет-портале правовой информации 9 ноября.

Документ официально закрепляет озвученные ранее коронавирусные меры: перевод на дистанционный режим работы невакцинированных специалистов 60+ до 5 декабря, продление и расширение QR-кодов. Где нужны коды, подтверждающие прохождения полного курса вакцинации – читайте здесь, а как получить QR-код – здесь.

С опубликованным указом можно ознакомиться здесь.

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