Отключение отопления в Иркутске 10 ноября пройдет в части зданий в трех округах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 10 ноября запланировано в некоторых домах в трех городских округах – Правобережном, Ленинском, Октябрьском. Батареи станут холодными на срок от восьми до одиннадцати часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 10 ноября необходимо для ремонта сети по улице Байкальская, 278, по улице Горная, 17в и по улице Розы Люксембург, 25, - говорят специалисты.

Отключение отопления в Иркутске 10 ноября пройдет в домах на улицах Горная, Байкальская, Маршала Жукова, Мичурина, Семашко, Тельмана, Розы Люксембург, Пржевальского, Рабоче-Крестьянская, в переулках 1-й Советский и 2-й Советский (см.таблицу)

Отключение отопления в Иркутске 10 ноября 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 10 ноября 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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