В некоторых домах во всех округах проведут отключение электричества в Иркутске 10 ноября Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключение электричества в Иркутске 10 ноября планово проведут в части зданий во всех четырех округах. Света не будет от 60 минут до восьми часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключение электричества в Иркутске 10 ноября пройдет в домах по улицам Белинского, Жуковского, Чернышевского, Детская, Первомайская, Хомутовская, Байкальская, Депутатская, Пискунова, Красноказачья, Седова, 30 Иркутской Дивизии, 3 Июля, Воровского, Полярная, а также в селе Максимовщина (см.таблицу)

Отключение электричества в Иркутске 10 ноября 2021: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 10 ноября 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 10 ноября 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 10 ноября 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 10 ноября 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 10 ноября 2021: Октябрьский район

Отключение электричества в Иркутске 10 ноября 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 10 ноября 2021: Правобережный район

Отключение электричества в Иркутске 10 ноября 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 10 ноября 2021: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 10 ноября 2021: адреса. Фото: ИЭСК

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08