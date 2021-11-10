В Иркутске потеплеет до +7 градусов 10 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 10 ноября будет не по-ноябрьски теплой. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В городе переменная облачность, ветер дует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с, - говорят метеорологи. – Осадков сегодня не ожидается, днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.

Кстати, если так и будет, то это 10 ноября станет самым теплым за 25 лет наблюдений. Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, сегодня высокое, составляет 731 миллиметр ртутного столба.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 10 ноября также будет, по меркам ноября, теплой. Синоптики обещают, что столбики уличных термометров по региону сегодня покажут от +5 до +10 градусов. Но, если небо закроют облака, будет всего +1…-3. Местами в Прианагрье небольшие осадки, мокрый снег, снег. Ветер с порывами до 12 м/с.