Работа парома на Братском водохранилище продлена в Иркутской области

Работа парома на Братском водохранилище продлена до 15 ноября в Иркутской области Фото: Яна ЛИСИНА

Ноябрь образца 2021 года удивляет не только сибиряков своими плюсовыми температурами, синоптики отмечают, что показатели термометров на этой неделе выше климатических норм. Так, благодаря благоприятному метеорологическому прогнозу продлена работа паромной переправы Балаганск-Игжей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В связи с благоприятными погодными условиями работа парома на переправе через Братское водохранилище, соединяющей Балаганский и Усть-Удинский районы, продлена ориентировочно до 15 ноября, - отмечают специалисты.

Паром, как и прежде, совершает по четыре рейса в день.

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