Музей БЦБК могут открыть в Байкальске. Фото: Лариса Федорова

В Байкальске решается вопрос о создании музея Байкальского целлюлозно-бумажного комбината – предприятия, вокруг которого был основан город. Вместе с этим планируется создание порта, проведение реконструкции набережной, строительство десятков километров экологических троп и расширение горнолыжного курорта. Все эти решения были приняты на градостроительном совете при губернаторе Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

- На территории бывшего БЦБК предполагается, в частности, создание международного центра водных ресурсов и парковой зоны, - отметили в правительстве Приангарья.

Напомним, по итогам аукциона был выбран подрядчик, который будет проектировать снос зданий и объектов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Согласно техзаданию, работы будут проходить в шесть этапов. Снести необходимо 145 объектов, в том числе цеха комбината и склады. Однако проектировщику необходимо будет сохранить «несущий силовой каркас главного корпуса БЦБК с демонтажем ж/б панелей кровли, стен и кровельного покрытия», а также городские коммунальные сети, которые находятся на территории БЦБК. К тому же проектировщику нужно продумать утилизацию демонтируемых сооружений и выбрать комплекс мер по экологическому восстановлению территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В стационарах Иркутской области свободно 9% коек для больных коронавирусом. Амбулаторно от COVID-19 в регионе лечат более 19 000 человек. (подробности)

Эпидемиологический пост на въезде в Тункинскую долину свернули. Попасть в кафе, бассейны и ТЦ в Бурятии можно только по QR-коду. (подробности)