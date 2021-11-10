Мастер-план Байкальска одобрен на градсовете при губернаторе Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Байкальск должен преобразиться. Согласно мастер-плану, разработанному специалистами, к 2030 и к 2040 году здесь построят много новых зданий, будут развивать туризм, транспорт, коммунальную сферу, экологию, - словом сделают так, чтобы город развивался и стал комфортным и для местных жителей, и для путешественников. Проект одобрен на градостроительном совете при губернаторе Иркутской области, в котором участвовали представители Байкальска, ученые, общественники, почетные граждане области, экологи, депутаты Госдумы РФ и ЗакСобрания региона, сенаторы от Приангарья.

Напомним, что документ сформирован в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина.

- Президент четко сформировал позицию по развитию Байкальска и территории его промышленной зоны, - подчеркнул глава Иркутской области Игорь Кобзев. - Город должен стать современным, комфортным, безопасным для жизни, а также привлекательным для гостей, туристов и инвесторов со всего мира. Мы приложим все усилия, чтобы Байкальск стал лидером международной экологической повестки.

В мастер-план входят больше 300 конкретных проектов и мероприятий. Так, в городе намерены возводить жилье, гостиницы, коммерческие, социальные и спортивные объекты, а также обустраивать общественные пространства, которые объединят отдельные микрорайоны.

Также в документе указано, как планируется улучшать инженерные системы, теплоснабжение и связь, развивать транспорт, улицы и дороги. Кроме того, в городе собираются расширить горнолыжный курорт «Гора Соболиная», построить порт, реконструировать набережную и создать многокилометровые эко-тропы.

Важно, что в проекте предусмотрены и работы на площадке бывшего БЦБК. Здесь могут открыть музей, посвященный комбинату, вокруг которого и образовался город. А еще на территории предприятия может появиться международный центр водных ресурсов и парк.