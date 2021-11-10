Росавиация внесла 25 маршрутов из городов Иркутской области в число субсидированных в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов, из них 25 из городов Иркутской области. На реализацию программы выделено 9,3 миллиардов рублей. В перечень вошли Иркутск, Братск и Усть-Кут. Об этом сообщают на официальном сайте ведомства.

- Количество субсидируемых маршрутов в 2022 году составит 372, что на +40% больше по сравнению с количеством маршрутов, утвержденных на 1 января 2021 года. На круглогодичной основе перевозки планируют выполнять 14 авиакомпаний, - рассказали в ведомстве.

Из Иркутска по льготному тарифу можно будет улететь по направлениям: Абакан (Хакасия), Барнаул (Алтайский край), Благовещенск (Амурская область ),Тында (Амурская область), Минеральные Воды (Ставропольский край), Нерюнгри (Якутия), Олёкминск (Якутия), Улан-Удэ (Бурятия), Нижнеангарск (Бурятия), Таксимо (Бурятия), Чара (Забайкальский край), Чита (Забайкальский край), Омск (Омская область), Томск (Томская область), Тюмень (Тюменской области).

Также по три субсидируемых маршрута будут выполняться из Братска в Мирный и Полярный и из Усть-Кута в Ленск, Мирный и Полярный (Якутия).

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