Иркутская область направила заявку на участие в новой федеральной программе по капремонту школ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область направила заявку на участие в 2022 году в программе «Модернизация школьных систем образования». В нее вошли 37 школ из 22 районов области. Напомним, новая федеральная программа разработана по поручению Владимира Путина. С ее помощью школы могут получить субсидии из федерального бюджета на капремонт и оснащение новым оборудованием. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на главу Приангарья.

– Для составления заявки мы также провели мониторинг объектов, учли мнения муниципалитетов. На этом работа по оценке состояния объектов образования, которым необходим ремонт, не заканчивается. К решению вопроса по обеспечению комфортных условий обучения школьников будем подходить индивидуально, – рассказал губернатор Иркутской области

Напомним, что в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования» на проведение капитального ремонта 83 образовательных учреждений из областного и муниципальных бюджетов выделено 859,8 миллионов рублей. Ремонтные работы еще продолжаются в 22 школах региона.

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