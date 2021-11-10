Пострадавший от пандемии малый бизнес получит финансовую помощь в Иркутской области

Пострадавший от пандемии малый бизнес может получить финансовую помощь в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Малый бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса, может получить льготное финансирование. Всего на поддержку могут ориентироваться 28 отраслей, которые получат льготный кредит или возможность реструктурировать текущий по сниженной ставке, не превышающей 8,5% годовых. Для того чтобы получить помощь, необходимо до 10 декабря обратиться в банк по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Предприниматели смогут получить новые заемные средства по низкой ставке и реструктурировать уже имеющиеся кредиты по ставке ниже 8,5%. Мы предусмотрели специальные лимиты для микро, малого- бизнеса, чтобы они смогли получить помощь, – уточняет пресс-служба правительства.

Среди предприятий, которые могут рассчитывать на льготы, оказались: гостиницы, общепит, парикмахерские, салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные организации, музеи и зоопарки. Организации, развивающиеся в сфере туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого бытового ремонта также могут получить льготные кредиты. Выплаты могут коснуться также автовокзалов и автостанций, предприятий, занимающимися пассажирскими и грузоперевозками, а также торговлей непродовольственными товарами.

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