Более 130 нарушений охраны труда выявлено при реконструкции в Тайшете

Более 130 нарушений выявлено при реконструкции станции Тайшет в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Транспортная прокуратура в Иркутской области выявила более 130 нарушений охраны труда при реконструкции станций Тайшет и Байроновка. Нарушение трудового законодательства, в том числе об охране труда, о промышленной безопасности подрядных организаций. Информацию сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Некоторые локальные нормативные акты не соответствовали требованиям трудового законодательства, - говорится в письме.

Внутренний трудовой распорядок в одной организации включал пункты об обязательном наличии страховки от сотрудников, пришедших на работу. Кроме того, в трудовом договоре отсутствовали важные пункты, предусмотренные ТК РФ.

Также в результате проверки выяснилось, что организации не проводили для сотрудников стажировку по охране труда, не обеспечивали работников санитарно-бытовыми помещениями, принимали на работу без прохождения медосмотров, не предоставляли спецодежду и экипировку. При работе с баллонами, не использовали меры безопасности и не проводили проверки на исправность.

Руководителей организаций привлекли к ответственности. Всего прокуратура обнаружила 12 виновных. Нарушителей оштрафовали на 66 тысяч рублей. Сейчас проводятся работы по устранению нарушений.

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