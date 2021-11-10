Критикам уборки улиц мэр Иркутска предложит прокатиться на снегоуборочной машине Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мэр Иркутска Руслан Болотов ответил горожанам, которые критикуют уборку улиц. Он рассказал, что предложит этим людям проехаться на снегоуборочной технике по улицам городам. Об этом глава областного центра заявил в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm).

- Мы с вами посмотрим на количество припаркованных автомобилей, а потом: «Эти нехорошие люди в мэрии абсолютно не убирают снег». Давайте мы вместе с вами, я любого из коллег, кто это пишет, в зимний период — в автомобиль, который занимается уборкой снега, — заявил Руслан Болотов.

Также мэр Иркутска в эфире радио «Комсомольской правды» рассказал, что в центре города должна быть создана комфортная пешеходная среда, как и в каждом развивающемся современном городе. А сам Иркутск обязан быть удобным, как для пешеходов, так и для автомобилистов.

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