70% работников образования вакцинировались от COVID-19 в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области 70% работников образования прошли вакцинацию от коронавируса. Так в Саянске, Тулуне, а также в Аларском, Баяндаевском, Боханском, Братском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Эхирит-Булагатском районах достигнут почти 100% показатель по иммунизации сотрудников. Эти данные были озвучены на региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Министр образования Иркутской области Максим Парфенов также сообщил, что по указу главы региона в Приангарье школьники восьми муниципальных образований (города Иркутск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Свирск, Братск, Черемхово, Ангарский городской округ и Жигаловский район) находятся на каникулах с 8 по 14 ноября. Кроме того, каникулы продлены до 14 ноября в школах поселков Молодежный и Маркова Иркутского района, Усть-Ордныский Эхирит-Булагатского района, Новонукутский Нукутского района. Всего каникулы продлены для более чем 155 тысяч школьников, - рассказали в правительстве.

На 9 ноября в 144-х образовательных учреждениях из-за случаев заражения COVID-19 занятия частично переведены на дистанционный режим. Обучение на дому временно проходят 1018 школьников, 659 студентов СУЗов и 797 - вузов. Сегодня в регионе шесть университетов полностью переведены на дистант, остальные в смешанной форме.

В Иркутской области закрыто два детских сада по причине уровня заболеваемости COVID-19 в Качугском и Нижнеилимском районах. В 59 детских садах региона на карантин закрыто 92 группы из-за контакта с заболевшими.

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