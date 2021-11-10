604,2 тысячи жителей Иркутской области полностью привились от COVID-19

604,2 тыс человек в Иркутской области полностью привились от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 10 ноября в Иркутской области от COVID-19 полностью привились 604 206 человек. Первый компонент вакцины поставили 836 788 жителей области. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

- Наибольшее количество вакцинированных - в Иркутске, - уточняет оперштаб. - Первый компонент препарата получили 279 014 жителей, второй компонент сделали 200 316 человек.

Второе место по количеству вакцинированных занимает по-прежнему Братск, где привито больше 72 384 человек первой составляющей вакцины и 51 774 жителя - второй. В тройке лидеров также Ангарск. Здесь иммунизировались первым компонентом вакцины 65 884 человека. Полностью привиты 50 357 жителей города.

Наименьшее количество привитых в таких районах, как Катангский, Мамско - Чуйский, Казачинско - Ленский, Ольхонский, Баяндаевский, Качугский, Киренский и Бодайбинский.

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