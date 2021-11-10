Полицейских из Иркутской области наградили медалями «За смелость во имя спасения»

Полицейских Иркутской области наградили медалями МВД России «За смелость во имя спасения» Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Медалями МВД России за «Смелость во имя спасения» наградили старших сержантов полиции в Иркутской области. К наградам представлены Дмитрий Ковков и Дмитрий Говорин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

– В феврале этого года, Дмитрий Ковков совместно с коллегами спас жильцов из горящего дома. Полицейские вовремя заметили дым на крыше двухэтажного здания, после чего оперативно сообщили в МЧС, вывели из горящего дома людей, в том числе пожилых и детей, а также помогли вынести вещи, – сообщает ведомство.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Его коллега Дмитрий Говорин в ноябре прошлого года с сотрудниками патрульно-постовой службы в Шелехове вынесли из горящего дома троих детей и их родителей. Во время ночного дежурства в отделение обратилась женщина, которая попросила унять сожителя-дебошира. Приехав на место происшествия, сотрудники полиции увидели охваченный пламенем одноэтажный дом, дверь которого подпирал пьяный мужчина. Полицейские обезвредили мужчину и, а затем поспешили на помощь пострадавшим. Они спасли трех детей и двух взрослых.

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