В нерабочие дни было выявлено 30 антиковидных нарушений в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время рейдов в нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября было выявлено 30 нарушений противоэпидемических мер. Собрано 27 материалов по статье за невыполнение правил при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– С начала распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области выявлено 950 нарушений антиковидных мер. По 106 нарушениям суд назначил штраф на сумму в 2,5 миллиона рублей. По 581 протоколам нарушителям вынесены предупреждения. Еще 147 протоколов находятся на рассмотрении, – говорится в сообщении.

СПРАВКА КП

Штраф за нарушение противоэпидемических мер для граждан составляет от 1-30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10-50 тысяч, для предпринимателей без образования юридического лица – от 30-50 тысяч, для юридических лиц – от 100-300 тысяч.

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