"Марафон удачи": стали известны победители розыгрыша в честь дня рождения радиостанции "Комсомольская правда" в Иркутске

Отгремел день рождения радиостанции “Комсомольская правда” в Иркутске , которой 10 ноября исполнилось 7 лет. Получив множество подарков от наших гостей и слушателей, мы готовы сами раздавать призы. Да, обычно в день рождения только гости дарят подарки имениннику. А мы решили – наоборот! В этот день, когда наша радиостанция прошла через очередную «точку отсчета», мы дали возможность слушателям крутануть колесо Фортуны и получить подарки. Для этого мы организовали розыгрыш призов «Марафон удачи».

В еженедельнике “Комсомольская правда” мы публиковали специальные купоны. Каждому из них был присвоен уникальный номер. Их прислали множество – их мы и разыграли в прямом эфире радио «Комсомольская Правда» 10 ноября. Счастливчики стали известны случайным образом. Знакомим вас с некоторыми из них.

- На радио «комсомольская правда» я люблю слушать выпуски новостей, - рассказывает один из победителей Валерий Сараев. – А еще я давний читатель газеты. «Комсомолку» выписываю много лет. Там и увидел информацию о розыгрыше. Очень приятно, ведь я впервые что-то выиграл. Теперь буду участвовать всегда. От всей души поздравляю весь коллектив «КП» с днем рождения вашего радио.

КОНКРЕТНО

НОМЕРА КУПОНОВ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

38, 21, 30, 39, 40, 25, 7, 35,3

КАК ЗАБРАТЬ ПРИЗ

Звоните в будние дни с 09.00 до 17.00 по телефону: 8 964 118 20 21

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