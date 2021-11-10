"Байкал-Энергия" на своем льду разгромила казанское "Ак Барс-Динамо" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" одержали первую победу в новом сезоне Суперлиги. На своем льду бело-синие разгромили казанское "Ак Барс-Динамо" со счетом 9:2.

Серьезную заявку на победу наши парни сделали еще в первом тайме, когда наколотили в ворота команды из столицы Татарстана шесть мячей. В составе иркутян отличились Рауан Исалиев, Иван Соловьев, Владислав Шульга, Вячеслав Вдовенко, и Давид Корешков. Казанцы смогли ответить на это лишь двумя точными ударами.

Во втором отрезке гости из Казани и вовсе не смогли больше поразить ворота нашего голкипера Максима Янова. А вот иркутяне смогли отличиться еще трижды. Мячи на свой счет записали Кристоффер Фагерстрем, Вячеслав Вдовенко и Павел Анисимов.

Следующий матч "Байкал-Энергия" проведет 13 ноября в Сыктывкаре против местного "Строителя".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ХК «Байкал-Энергия» 2021-2022: календарь игр в чемпионате России по хоккею с мячом (Подробности)