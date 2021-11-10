Эксперты объяснили, почему стоимость техосмотра может вырасти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После отмены обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, использующихся только в личных целях, стоимость техосмотра для коммерческого транспорта может увеличиться. Об этом NEWS.ru заявил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. По его словам, повышения цен будут добиваться структуры, оказывающие такие услуги. Автобусы, маршрутки, такси, грузовики - все это будет проходить осмотр. И не только.

- Все автомобили старше четырех лет, которые перепродаются, а у нас гигантское количество перепродаж на вторичном рынке, должны проходить техосмотр, - цитируют слова эксперта в издании. - Поэтому транспорта, который подлежит техосмотру, будет меньше, но нельзя сказать, что его не останется совсем, это огромное количество заездов на техосмотр.

Всем организациям, которые планируют заниматься этим видом услуг, при относительном снижении потока клиентов, выгодно поднять цену -до 2800–3500 рублей. Примерно такой разброс стоимости называется.

Эксперт отметил, что в большинстве случаев справка о прохождении диагностики автомобиля просто покупалась.