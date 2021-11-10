Мясо дорожает. Эксперты объяснили, почему. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще в октябре компании-мясопереработчики предупредили торговые сети о грядущем повышении цен в связи с подорожанием сырья для мясной продукции. По их данным, рост стоимости конечной продукции может составить от 7% до 20% при том, что говядина подорожала на 11%, свинина — на 29%. В ситуации разбирался NEWS.ru.

- По данным Росстата, за девять месяцев рост цены на свинину (кроме бескостного мяса) составил 12,4%, а за год — 13,3%. В сентябре свинина (кроме бескостного мяса) стоила в среднем 304,43 рубля за килограмм, что стало рекордом с января 2019 года, - уточняет издание.

Вдобавок, свинина в магазины и на рынки в следующем году поступит в меньшем объеме - поголовье сократилось из-за вспышек африканской чумы. Чтобы организовать ее ввоз из-за границы, Минсельхоз предложил нулевые пошлины на импорт мяса - по 200 тысяч тонн каждого вида. Однако эксперты сомневаются, что такой подход действительно сдержит цены. А покупателям придется переходить на более дешевые сорта либо и вовсе резко отказываться от этого вида белка. Так уже было, и не только в 90-ые. Относительно недавно, в 2001 году в среднем потреблялось около 40 кг мяса, а к 2021 году - 76, 5 килограмма, хотя и за счет самого дешевого.