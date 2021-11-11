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Здоровье11 ноября 2021 7:34

Названы территории Иркутской области, где ситуация с COVID наиболее тяжела

Перечень территорий с высоким риском по COVID в Иркутской области возглавил Жигаловский район
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Названы территории Иркутской области, где ситуация с COVID наиболее тяжела.

Названы территории Иркутской области, где ситуация с COVID наиболее тяжела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус продолжает бить рекорды. Но в каждом районе ситуация разная. Опасность негативного сценария распространения инфекции оценивается, как и на всей территории России, по специальной математической модели, с учетом количества заболевших, числа тяжелого течения инфекции, пневмоний и трагических исходов. Этот вопрос обсуждался на заседании Комитета по здравоохранению в Заксобрании Иркутской области.

- Очень высокий риск по распространению коронавируса в Жигаловском, Аларском, Эхирит-Булагатском, Казачинско-Ленском, Заларинском районах, - отметил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

В этих территориях он признан максимальным и требующим ужесточения мер вплоть до введения локдауна. Высокий риск в 8 муниципальных образованиях, там требуется ужесточение противоэпидемических мероприятий. Это Баяндаевский, Боханский, Усть-Кутский, Мамско-Чуйский, Нижне-Илимский, Усть-Удинский районы и города Усолье-Сибирское и Тулун. При этом в целом по региону этот уровень достаточно низкий.