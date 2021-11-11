Два пенсионера погибли в ДТП в Ангарске

В Ангарске насмерть сбили двух пенсионеров Фото: ОГИБДД УМВД по Ангарскому городскому округу

В Ангарске 10 ноября вечером произошло два ДТП, в которых погибли два пешехода. Об этом сообщают в официальном аккаунте ОГИБДД УМВД по Ангарскому городскому округу.

- Около 18:00 в районе 120 квартала Ангарска "Фольксваген Поло", за рулем которого находился 24-летний мужчина, наехал на 76-летнего пенсионера, - сообщают в ведомстве.

Пешеходный переход, по которому шел дедушка оказался нерегулируемым. Из-за сильного удара пенсионера отбросило на соседнюю машину, стоявшую с другой стороны перехода. От полученных травм он скончался на месте. Сотрудниками ГИБДД было установлено, что на лобовом стекле автомобиля была тонировка, процент светопропускаемости которой запрещен к использованию.

Через два часа на улице Ворошилова произошла вторая авария. 35-летний водитель "Тойоты Ноах" сбил 69-летнего пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина погиб на месте.

Полицейские отмечают, что оба пешехода в момент аварий находились в темной одежде без элементов светоотражения. Сейчас проводится проверка по двум происшествиям.

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