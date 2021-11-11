Свет отключили в части Октябрьского района Иркутска из-за аварии на сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 ноября свет отключили в части Октябрьского района Иркутска из-за аварии на сетях. Временные неудобства испытывают жители трех улиц. Восстановить электроснабжение планируют к 18:00 11 ноября. Об этом сообщают в официальном аккаунте "Иркутскэнергосбыта" в Instagram.

- Под отключение попали некоторые дома по улицам: Депутатская, Трудовая, - отметили в соцсетях компании.

К месту аварии направлена бригада "Южных электрических сетей". Специалисты определят причины отключения света и устранят неисправности.

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