Снегопад и метели обрушатся на Иркутскую область 16 ноября Фото: Влад КОМЯКОВ

Синоптики предупреждают, 16 ноября в течение суток в горах восточного Саяна, центральных районах ожидается сильный снег. Такая ситуация ожидается днем в горах южного Прибайкалья. Вечером в южных и центральных районах усилится северо-западного ветер, его порывы достигнут 15-17 м/с. Также регион накроют метели, а дороги покроются снежными накатами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

- Неблагоприятный прогноз доведен до дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб, - отметили в ведомстве.

Спасатели убедительно просят отказаться от дальних поездок и выходов на туристские маршруты в связи с ухудшением погоды. В случае происшествия или чрезвычайной ситуации звоните на единый номер службы спасения.

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