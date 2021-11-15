Житель Усолья-Сибирского одолжил телефон у соседа по купе и перевел себе 5 тысяч рублей

Житель Усолья-Сибирского одолжил у соседа по купе телефон и перевел себе 5 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Слюдянский суд вынес приговор сибиряку за двойную кражу. Мужчина дважды нажился на доверчивом соседе по купе, с которым он познакомился в поезде Усолье-Сибирское-Чита. Сначала подсудимый попросил у потерпевшего телефон, чтобы сделать звонок, но вместо этого он отправил СМС на номер 900 и перевел на свой счет 5 тысяч рублей. А еще через некоторое время усольчанин стащил у спящего мужчины телефон стоимостью 6 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Проснувшись и обнаружив отсутствие телефона, потерпевший спросил у подсудимого, что ему известно об этом. Получив отрицательный ответ, мужчины вышел на станции назначения.

Позднее злоумышленник был установлен сотрудниками транспортной полиции, - отметили в ведомстве.

Суд признал усольчанина виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.

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