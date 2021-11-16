Противогололедную обработку проводят на улицах Иркутска. Фото: пресс-службы администрации города Иркутска

Превентивная противогололедная обработка улиц Иркутска началась сегодня днем. Продолжится она в ночные часы. Об этом сообщает мэрия города.

- Когда трафик на дорогах спадет, после 21.00 техника снова выйдет на улицы, чтобы в ночные часы выполнить подметание и вывоз снега, - рассказали специалисты. - В работе задействованы новые комбинированные дорожные машины.

Автомобилистов все равно призывают управлять машинами, учитывая погодные условия, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кстати, снег будет идти в областном центре и ночью, будет дуть ветер до 15 м/с. В общем, метель продолжится. Днем, 17 числа, осадкой не ожидается.

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