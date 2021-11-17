Иркутянин выиграл в лотерею 2,6 млн рублей купив билет за 40 руб Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Иркутске на одного миллионера и счастливчика стало больше. 16 ноября в розыгрыше очередного тиража одной из лотерей, иркутянин выиграл приз в 2 670 384 рублей. Правда, сам он об этом пока не знает.

- Победитель еще не обратился за выигрышем, - сообщили в пресс-службе Всероссийской государственной лотереи. - Известно лишь, что удача улыбнулась участнику гослотерей из Иркутска. Счастливчик приобрел билет незадолго до начала розыгрыша.

При этом, как рассказали в Гослоторее, потратил на билет счастливчик всего 40 руб.

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