МЧС: метель накроет Иркутск в субботу, 20 ноября

Метель накроет Иркутск в субботу, 20 ноября Фото: Влад КОМЯКОВ

О резком ухудшении погоды 20 ноября предупреждают жителей Иркутской области синоптики. Местами в северо-западных, центральных, южных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с. Регион накроют снегопад и метели, а на дорогах появится снежный накат. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области .

- По области: переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в западных, днем в центральных, южных районах небольшой, местами умеренный снег, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем в северо-западных, центральных, южных районах местами порывы до 15-18 м/с, метели, температура ночью -14,-19 градусов, при прояснении -24,-29, днём -8,-13, при облачной погоде -17,-22, - отметили в ведомстве.

Тем временем на Байкале ожидается облачная погода и местами небольшой снег. Ночью будет дуть северо-восточный ветер 7-12 м/с с порывами до 15-17 м/с, днём северо-западный 9-14 м/с, местами по югу и средней части порывы 18-23 м/с, температура ночью -6,-11градусов, при прояснении-13,-18, днём -2,-7, местами -8,-13.

В столице региона ночью синоптики обещают без осадков. Днем небо будет облачным, возможен умеренный снег, ветер северо-западный 5-10 м/с. Днем порывы ветра усилятся до 15-17 м/с. Город накроет метель, а температура ночью опустится до -14 градусов, днём столбик термометра покажет -8,-10 градусов.

Жителей Иркутской области настоятельно просят отложить дальние поездки, туристические прогулки и выход на воду. Особенно острожными нужно быть водителям, так как видимость и сцепление с дорогой при неблагоприятной погоде ухудшается.

Также жителям стоит быть готовыми к возможным плановым отключениям электроэнергии из-за усиления ветра.

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