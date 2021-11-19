Медалями «Дружбы» наградили Кузьму Алдарова и Степана Франтенко.

В Иркутске наградили медалями «Дружбы» вице-спикера Законодательного Собрания региона Кузьму Алдарова и депутата областного парламента Степана Франтенко. Награды им вручил генеральный консул Монголии в Иркутске Жигмэд Энхжаргал. Мероприятие было посвящено 100-летнему юбилею дипломатических отношений между двумя странами. Участие в нем также приняли вице-спикеры Ольга Носенко и Лариса Егорова.

- От имени депутатов позвольте поздравить всех с этой важной датой, - сказал Кузьма Алдаров. - Мы очень дорожим теплыми отношениями с монгольским народом, с нашими коллегами и сделаем все от нас зависящее, чтобы эта дружба только крепла.

Договор об установлении дипломатических отношений между РСФСР и Монголией был подписан в ноябре 1921 года. Большую роль в становлении российско-монгольской дружбы сыграл наш регион. За долгие годы сотрудничества достигнут высокий уровень партнерства во многих сферах.