Усиленную уборку от снега проводят в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске ведется усиленная уборка от снега. В парках, скверах и бульварах последствия метели убирают как вручную, так и с помощью спецтехники. На улицы города в субботу, 20 ноября, вышли больше ста человек и 8 машин. Всего в порядок приводят 107 общественных мест города. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Первоочередное внимание уделяется лестницам и транзитным зонам с повышенным пешеходным движением. На скользких поверхностях проводится подсыпка песка, затем материал удаляется. Использование соли и других реагентов на общественных озелененных территориях запрещено, - сообщают в МКУ «Городская среда».

Кроме того, на улицах города работают более ста сотрудников и свыше 20 единиц техники дорожной службы Иркутска, на уборку дворов вышли 788 дворников. Помимо снега, они борются с наледью на основных дорогах всех округов города. Вместе с этим очищают остановки и проводят обработку от гололеда.

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