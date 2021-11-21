Полицейские рассказали, какие купюры чаще всего подделывают в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала этого года, в Иркутске произошло уже 130 попыток сбыта фальшивых денег. Как рассказывают полицейские, судя по статистике чаще всего, фальшивомонетчики из столицы Приангарья подделывают именно купюры номиналом 5000 рублей образца 1997 года.

- Чаще всего владельцы поддельных денег «избавляются» от «фальшивок» в магазинах, на рынках, салонах связи, аптечных пунктах и в других организациях сферы услуг, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По словам полицейских, проверить подлинность купюры можно при визуальном осмотре и на ощупь. Также сыщики советуют избегать размена денег с малознакомыми людьми (таксистами, уличными продавцами, курьерами).

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