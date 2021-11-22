Жители Иркутской области взяли в октябре на 21% больше автокредитов, чем год назад Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Иркутской области в октябре 2021 года взяли на 21% больше займов на покупку автомобилей, чем год назад. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. Аналитики поясняют: дело в том, что новых машин не так уж много, а их стоимость растет.

- За первые 10 месяцев этого года российские банки выдали больше кредитов на покупку машин, чем за весь 2020 год, - прокомментировал гендиректор ОКБ Артур Александрович. - Произошло это из-за быстрого роста цен на автомобили, что сделало их недоступнее для покупки на сбережения, а также из-за практики автосалонов продавать дефицитные автомобили в кредит.

Наш регион - в числе лидеров по числу займов на машины. Кроме Приангарья, автокредиты стали больше брать в Алтайском и Краснодарском краях. Жители многих других регионов, наоборот, стали обзаводиться такими долгами реже.