"Байкал-Энергия" на своем льду проиграла "Воднику", пропустив 10 мячей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В очередном домашнем матче Суперлиги, хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" с разгромом проиграли архангельскому "Воднику" со счетом 6:10.

Первый тайм наша команда откровенно говоря, провалила по всем статьям. Архангелогородцы же наоборот, сделали серьезную заявку на победу, отправив в ворота хозяев 8 (!) мячей. Ответили на это бело-синие скромно, забив лишь один раз. Отличился Рауан Исалиев.

Сдаваться раньше времени наши парни не собирались, и во втором отрезке едва не спасли матч. Иркутянам почти удалось догнать соперника в счете благодаря сразу пяти забитым мячам. Дважды отличился все тот же Рауан Исалиев, по одному разу Иван Соловьев, Кристоффер Фагерстрем и Павел Анисимов. Однако хоккеистам "Водника" удалось довести дело до победы, после еще двух забитых мячей в сетку ворот хозяев.

Следующий матч "Байкал-Энергия" проведет 27 ноября. В гости к нашей команде пожалует новосибирский "Сибсельмаш".