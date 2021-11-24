Полпред президента в СФО Анатолий Серышев прибыл в Иркутскую область. Фото: официальный сайт полпреда президента России в СФО

Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев прибыл в Иркутскую область с рабочей поездкой. Полпред проведёт рабочие встречи с губернатором и руководителями ряда правоохранительных органов региона. Об этом сообщают на официальном сайте полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе.

- В Байкальске Анатолий Серышев проведёт совещание по вопросам ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, - отметили на официальном сайте.

Кроме того, Анатолий Серышев в Тулуне оценит результаты работ по восстановлению жилья и социальных объектов.

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