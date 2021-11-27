27 ноября в Иркутске зябко и снег. Фото: Инна КОРСАК

Погода в Иркутске на день. Переменная облачность, слабый снег, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура -8...-10. Это прогноз Иркутского гидрометцентра. Синоптики предупреждают, что горожан 27 ноября ждет вполне себе обычный для зимы день.

Впрочем, зябко - непривычно, будто на самом деле прохладнее.

-Сегодня днем в Иркутске снег. Температура составит –9 градусов, но будет ощущаться как –15, влажность воздуха пониженная — 68%. Ветер слабый — 4 м/с, с порывами до 9 м/c, атмосферное давление высокое — 734 мм ртутного столба, - уточняют, чего ждать иркутянам от сегодняшнего дня в сервисе ЯндексПогода.

Что касается остальной территории Иркутской области, то прогноз на 27 ноября у иркутского гидрометцентра примерно такой же. Но при облачной погоде по-настоящему морозно - температура воздуха может опуститься за -20.