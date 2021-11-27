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Происшествия27 ноября 2021 3:03

Водителя из Забайкалья с поддельными правами задержали в Иркутской области

Машину для проверки документов остановили на трассе "Сибирь" под Заларями
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Водителя из Забайкалья с поддельными правами задержали в Иркутской области.

Водителя из Забайкалья с поддельными правами задержали в Иркутской области.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники Госавтоинспекции во время дежурства за превышение скорости остановили Ниссан. У 55-летнего жителя Забайкалья, который был за рулем иномарки, права оказались поддельными. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

- При проверке водительского удостоверения полицейские выяснили, что оно имеет признаки подделки, - уточняют в полиции. - Серия и номер документа принадлежат другому человеку.

Так, благодаря бдительности полицейских из Заларей ( дело было на трассе Сибирь недалеко от села Владимир) , оказалось, что водитель ехал с купленными, по его словам, несколько месяцев назад в Москве водительскими правами. Как оно на самом деле еще предстоит выяснить, документы направлены на экспертизу.

Что касается самого водителя, то сейчас решается вопрос о возбуждении против него дела за использование заведомо ложных документов.