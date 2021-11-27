Заработная плата бюджетников Иркутской области вырастет в 2022 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Правительстве Иркутской области состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под руководством первого заместителя губернатора Иркутской области, председателя правительства региона Константина Зайцева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Решение о том, что зарплаты бюджетников должны вырасти, приняли единогласно.

- В бюджете 2022 года правительство региона уже предусмотрело индексацию заработной платы, - отметил Константин Зайцев. - В последующем будем рассматривать расходы с учетом необходимости обеспечения увеличения размеров минимальных гарантий, которые были недавно озвучены Президентом России Владимиром Путиным.

Министерство труда и занятости Приангарья должно подготовить необходимые для этого документы.

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